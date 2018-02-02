В Петрозаводске с территории гаражного кооператива пропал автомобиль

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Сотрудники полиции выяснили, куда исчез продукт отечественного автопрома, сообщили в МВД Карелии.
В отдел полиции №3 в Петрозаводске поступило сообщение о краже автомобиля. Заявители пояснили, что принадлежащая им отечественная машина пропала с территории гаражного кооператива. Стоимость похищенного составила 20 тысяч рублей.
Сотрудники полиции установили подозреваемого – 18-летнего жителя Петрозаводска. Он демонтировал части транспорта и сдал их в пункт приема металлолома. Незаконный доход подозреваемого составил 4 тысячи рублей.
По признакам состава преступления возбуждено уголовное дело. Подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.
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