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Новости. Происшествия
18:20, 02 Февраля 2018

В Петрозаводске с территории гаражного кооператива пропал автомобиль

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Сотрудники полиции выяснили, куда исчез продукт отечественного автопрома, сообщили в МВД Карелии.

В отдел полиции №3 в Петрозаводске поступило сообщение о краже автомобиля. Заявители пояснили, что принадлежащая им отечественная машина пропала с территории гаражного кооператива. Стоимость похищенного составила 20 тысяч рублей.

Сотрудники полиции установили подозреваемого – 18-летнего жителя Петрозаводска. Он демонтировал части транспорта и сдал их в пункт приема металлолома. Незаконный доход подозреваемого составил 4 тысячи рублей.

По признакам состава преступления возбуждено уголовное дело. Подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

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