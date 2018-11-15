В Петрозаводске сбили еще одного пешехода

На Ключевой водитель иномарки совершил наезд на женщину, которая пересекала дорогу по пешеходному переходу, сообщили в экстренных службах Петрозаводска.

В минувшую среду 14 ноября в 19.48 водитель автомобиля Skoda Rapid сбил женщину, которая пересекала дорогу по пешеходному переходу.

В результате ДТП женщина получила травмы, ей потребовалась медицинская помощь.

На месте происшествия работали сотрудники ГИБДД и врачи скорой помощи.

Обстоятельства происшествия выясняются.