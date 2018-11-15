В Петрозаводске сбили еще одного пешехода

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На Ключевой водитель иномарки совершил наезд на женщину, которая пересекала дорогу по пешеходному переходу, сообщили в экстренных службах Петрозаводска.
В минувшую среду 14 ноября в 19.48 водитель автомобиля Skoda Rapid сбил женщину, которая пересекала дорогу по пешеходному переходу.
В результате ДТП женщина получила травмы, ей потребовалась медицинская помощь.
На месте происшествия работали сотрудники ГИБДД и врачи скорой помощи.
Обстоятельства происшествия выясняются.
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