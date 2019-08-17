В Петрозаводске сегодня будут ловить пьяных водителей

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Автоинспекторы проведут рейд по массовой проверке водителей на трезвость сегодня утром, сообщили в Госавтоинспекции Петрозаводска.
Основная цель рейда "Контроль трезвости" - профилактика дорожно-транспортных происшествий по вине нетрезвых водителей.
За 7 месяцев 2019 года в Петрозаводске зарегистрировано 7 "пьяных" ДТП, в которых 14 человек получили травмы.
"Уважаемые петрозаводчане, не преступайте закон сами и не допускайте, чтобы ваш родственник, близкий человек или просто знакомый садился за руль в состоянии опьянения! Пресекайте подобные нарушения или сообщайте о них в дежурную группу ГИБДД по телефонам: 715-900, 78-44-44", - обращаются к водителям сотрудники ГИБДД.
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