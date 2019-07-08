Подписаться
Новости. Общество
07:25, 08 Июля 2019
фото: "ВКонтакте"/"ВСЦ "Акватика"

В Петрозаводске сегодня поле ремонта откроется водно-спортивный центр "Акватика"

Загрузка...

"Акватика", входящая в состав Центра спортивной подготовки, была закрыта на технологический перерыв с 17 июня.

Сегодня, 8 июля, после трех недельного перерыва начнет свою работу водно-спортивный центр "Акватика". По словам директора Центра Тимура Зорнякова, за это время в водно-спортивном комплексе была усовершенствована система контроля и дозирования реагентов для очистки и обеззараживания воды, а также установлены новые водомеры и фильтры. Улучшенная система нагрева воды позволяет увеличить мощность и скорость нагрева на 100 процентов.

"При проведении ремонтных работ мы старались учесть отзывы и потребности посетителей “Акватики”. Касательно бассейна это в первую очередь затирка швов плитки в ваннах, пола душевых кабин, а также во внутренней части горки таббоган, косметический ремонт стен, замена таймеров смесителей в мужской и женской душевых. После открытия бассейна пловцы также смогут заметить новые цветные разделительные тросы. В саунах заменили проводку и камни в печках-каменках, отремонтировали полки. На июль мы запланировали ремонт и нанесение лака на паркет в универсальном спортивном зале Центра", - рассказал Тимур Зорняков в интервью в паблике "ВСЦ "Акватика"".

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
01.07.2019, 15:12
Андрей Кураев: "Православная вера – это вера в церковь"
01.07.2019, 13:12
Рабочий погиб под катком на трассе "Сортавала"
02.07.2019, 11:25
ФОТО: Петрозаводск после дождя "поплыл"
03.07.2019, 16:00
Облако в дырявых штанах
03.07.2019, 10:43
Водителю, сбившему лося под Петрозаводском, грозит лишение прав
05.07.2019, 09:15
"Синяк во все лицо" – как освобождали фермера Шалак

Аналитика

05.07.2019 09:15
Обществоведение
"Синяк во все лицо" – как освобождали фермера Шалак 6
Верховный суд Карелии отменил решение первой инстанции об аресте Ираиды Шалак, отменив меру пресечения в отношении фермера в принципе.
Смотровой площадке в Петрозаводске вернут исторический облик 5
04.07.2019 13:31
Облако в дырявых штанах 9
03.07.2019 16:00
Суд Петрозаводска озадачился "национальным вопросом" 4
03.07.2019 14:56
Андрей Кураев: "Православная вера – это вера в церковь" 4
01.07.2019 15:12
Вся аналитика

Чтиво

04.07.2019 14:04
Личное мнение
Минсельхоз собрался по грибы 4
Федеральным властям захотелось регулировать сбор дикоросов в стране.
Про свободу и "колбасу" 3
03.07.2019 12:35
"Это - моё"
30.06.2019 08:53
"Предприниматель будет сидеть" 11
26.06.2019 15:40
архив чтиво

Медиа

Кондопожский ЦБК отметил 90-летний юбилей
01.07.2019 09:39
все фото и видео

Опрос

У вас есть кредит?


© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»