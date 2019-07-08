В Петрозаводске сегодня поле ремонта откроется водно-спортивный центр "Акватика"

"Акватика", входящая в состав Центра спортивной подготовки, была закрыта на технологический перерыв с 17 июня.

Сегодня, 8 июля, после трех недельного перерыва начнет свою работу водно-спортивный центр "Акватика". По словам директора Центра Тимура Зорнякова, за это время в водно-спортивном комплексе была усовершенствована система контроля и дозирования реагентов для очистки и обеззараживания воды, а также установлены новые водомеры и фильтры. Улучшенная система нагрева воды позволяет увеличить мощность и скорость нагрева на 100 процентов.

"При проведении ремонтных работ мы старались учесть отзывы и потребности посетителей “Акватики”. Касательно бассейна это в первую очередь затирка швов плитки в ваннах, пола душевых кабин, а также во внутренней части горки таббоган, косметический ремонт стен, замена таймеров смесителей в мужской и женской душевых. После открытия бассейна пловцы также смогут заметить новые цветные разделительные тросы. В саунах заменили проводку и камни в печках-каменках, отремонтировали полки. На июль мы запланировали ремонт и нанесение лака на паркет в универсальном спортивном зале Центра", - рассказал Тимур Зорняков в интервью в паблике "ВСЦ "Акватика"".