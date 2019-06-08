В Петрозаводске сегодня устроят "охоту" на пьяных водителей

В столице Карелии 8 июня будут проводиться рейды ГИБДД по контролю трезвости.

В целях предотвращения дорожно–транспортных происшествий с участием нетрезвых водителей и пресечения подобных нарушений Госавтоинспекция Петрозаводска продолжает проведение профилактических мероприятий группами нарядов ДПС "Контроль трезвости".

Как сообщили в Госавтоинспекции Петрозаводска, 8 июня автоинспекторы проведут рейд по массовой проверке водителей на предмет управления транспортными средствами в состоянии опьянения.

Если вы видите, что автомобилем управляет нетрезвый водитель, позвоните в дежурную группу ГИБДД по телефонам: 715-900, 78-44-44.

За 5 месяцев 2019 года за вождение в нетрезвом виде в Петрозаводске были отстранены от управления более 200 водителей, 40 из них сели за руль в состоянии опьянения повторно.