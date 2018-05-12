Плиты OSB
163
138
Панель ПВХ
179
99
Табурет
490
299
Сковорода
290
139
Ламинат Kastamonu
519
289
ПОСМОТРЕТЬ
Новости. Общество
11:00, 12 Мая 2018

В Петрозаводске сегодня высадят более ста новых деревьев - приходите поучаствовать в акции

По теме

ФОТО: Рыжий "Иванушка" приехал в Карелию и снялся в рекламной фотосессии
12.05.18 09:53
Стало известно, кто будет ремонтировать дороги в Петрозаводске этим летом
12.05.18 09:32
В Карелии руководители Суоярвского района оказались фигурантами уголовного дела о растрате
12.05.18 08:36
Все новости
Загрузка...

Администрация города приглашает петрозаводчан принять участие в очередной акции по озеленению города.

Старт экологического мероприятия, проходящего в рамках программы "Петрозаводску – 100 тысяч деревьев", назначен на 14 часов 12 мая. Место встречи участников – территория возле дома №12 по Карельскому проспекту.

Это уже пятая с начала месяца акция по массовой высадке деревьев. За это время на улицах столицы республики появились более трехсот саженцев.

 

По теме

ФОТО: Рыжий "Иванушка" приехал в Карелию и снялся в рекламной фотосессии
12.05.18 09:53
Стало известно, кто будет ремонтировать дороги в Петрозаводске этим летом
12.05.18 09:32
В Карелии руководители Суоярвского района оказались фигурантами уголовного дела о растрате
12.05.18 08:36
Все новости

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
05.05.2018, 10:58
ФОТО: Сестра скандальной телеведущей поделилась впечатлениями об отдыхе в Карелии
06.05.2018, 22:11
СРОЧНО: В Карелии ребенка насмерть задавило бревнами
07.05.2018, 12:16
Победа в Европейском суде: что дальше?
07.05.2018, 15:37
В ГИБДД Петрозаводска рассказали подробности страшного ДТП, где пожилой водитель сбил подростков
06.05.2018, 13:53
ВИДЕО: Юлия Самойлова будет выступать на Евровидении в "платье-гора"
09.05.2018, 14:26
ФОТО: Несколько тысяч петрозаводчан вышли на акцию "Бессмертный полк"

Аналитика

11.05.2018 13:52
Тема недели
Геннадий Боднарчук: Россияне не хотят экспериментов над собой 3
Председатель Петрозаводского городского совета принял участие в торжественной церемонии инаугурации президента, которая состоялась 7 мая.
"Хочу уйти от партийной зависимости" 7
10.05.2018 15:55
Что значит для Карелии новый состав правительства? 4
10.05.2018 12:06
Победа в Европейском суде: что дальше? 13
07.05.2018 12:16
"Любой губернаторский рейтинг – это зеркало" 12
03.05.2018 12:24
Вся аналитика

Чтиво

Сегодня 09:37
Без политики
"Отрицательные роли играть полезно"
Константин Райкин - о своем отце, халтуре в театре и знаменитых российских актерах, которых выгнал с курса.
Один День Победы
10.05.2018 13:26
Современное общение и смешение стилей 5
08.05.2018 12:55
Счастливый машинист из спецслужб
08.05.2018 12:32
архив чтиво

Медиа

"Стоп кадр" от 10 05 2018
11.05.2018 10:48
все фото и видео


© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»