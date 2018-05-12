В Петрозаводске сегодня высадят более ста новых деревьев - приходите поучаствовать в акции

Администрация города приглашает петрозаводчан принять участие в очередной акции по озеленению города.

Старт экологического мероприятия, проходящего в рамках программы "Петрозаводску – 100 тысяч деревьев", назначен на 14 часов 12 мая. Место встречи участников – территория возле дома №12 по Карельскому проспекту.

Это уже пятая с начала месяца акция по массовой высадке деревьев. За это время на улицах столицы республики появились более трехсот саженцев.