11:00, 12 Мая 2018
В Петрозаводске сегодня высадят более ста новых деревьев - приходите поучаствовать в акции
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Администрация города приглашает петрозаводчан принять участие в очередной акции по озеленению города.
Старт экологического мероприятия, проходящего в рамках программы "Петрозаводску – 100 тысяч деревьев", назначен на 14 часов 12 мая. Место встречи участников – территория возле дома №12 по Карельскому проспекту.
Это уже пятая с начала месяца акция по массовой высадке деревьев. За это время на улицах столицы республики появились более трехсот саженцев.
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