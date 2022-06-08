В Петрозаводске сгорел жилой дом (ФОТО и ВИДЕО)

В МЧС рассказали подробности пожара в Пятом поселке.

Пожар случился вечером 4 июля в одном из районов Петрозаводска. Дым от него был виден в других районах города — его фото присылали в редакцию «Столицы на Онего» очевидцы.

Фото и видео пожара непосредственно с места событий разместили подписчики паблика «ДТП Петрозаводска и Карелии».

Как «Столице на Онего» рассказали в МЧС Карелии, деревянное строение на улице Щорса в Пятом поселке загорелось примерно в 17:30. Огонь вначале охватил сарай, а затем пламя перекинулось на жилой дом. В результате пожара жилой двухэтажный дом на две квартиры серьезно пострадал.

При этом, как уточнили в МЧС, погибших и пострадавших нет. Причины пожара уточняются.