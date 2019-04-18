В Петрозаводске сгорело еще 20 кв.м мусора

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На улице Дружбы неизвестные подожгли траву, сообщили в ЕДДС Петрозаводска.
В минувшую среду 17 апреля в 15.55 на ул.Дружбы, в районе дома №11, произошел пожар на открытой территории.
В результате уничтожен мусор на площади 20 кв.м.
Причина, виновный, ущерб устанавливаются.
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