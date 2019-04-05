В Петрозаводске школе №8 присвоено имя Героя Советского Союза Николая Варламова

Решение о присвоении школе имени героя-земляка было принято на заседании городской комиссии по культурно-историческому наследию, сообщает администрация Петрозаводска.

Увековечить имя Николая Варламова, который в годы Великой Отечественной войны повторил подвиг Александра Матросова, закрыв своим телом амбразуру вражеского дзота, предложил коллектив учебного заведения. Как отметила директор школы Екатерина Реутова, основанием для того, чтобы школа №8 носила имя героя, может служить уже тот факт, что Варламов учился в школе, правопреемником которой стало это учебное заведение.

Идею коллектива восьмой школы поддержали дочь и внук Николая Варламова. Единогласно одобрили инициативу и члены городской комиссии по культурно-историческому наследию, рассказали в администрации Петрозаводска.

Участники заседания также обсудили вопрос о возможных местах для установки в Петрозаводске стелы «Город воинской славы». Прозвучали предложения по ее размещению на территории парка Победы (недалеко от перекрестка проспекта Карла Маркса и улицы Пушкинской), перекрестке проспекта Карла Маркса и улицы Дзержинского, а также на набережной Онежского озера.