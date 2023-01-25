В Петрозаводске скончался водитель, попавший в аварию на Кукковке

Мужчине стало плохо еще до происшествия.

В Госавтоинспекции Карелии ранее рассказали об аварии, произошедшей 30 января на Комсомольском проспекте. Автомобиль Ford Focus вылетел с дороги в сугроб в районе дома № 14. После аварии 44-летний водитель был госпитализирован.

В паблике «Авто Карелия | Петрозаводск | Новости» появилась информация о том, что водителю стало плохо еще до начала маневра — свидетели обратили внимание на его неестественное положение в автомобиле.

Как «Столице на Онего» подтвердили в Минздраве Карелии, мужчине действительно стало плохо. Он был доставлен в больницу, где и скончался в час ночи 31 декабря.