В Петрозаводске скончался водитель, попавший в аварию на Кукковке

Мужчине стало плохо еще до происшествия.
В Госавтоинспекции Карелии ранее рассказали об аварии, произошедшей 30 января на Комсомольском проспекте. Автомобиль Ford Focus вылетел с дороги в сугроб в районе дома № 14. После аварии 44-летний водитель был госпитализирован.
В паблике «Авто Карелия | Петрозаводск | Новости» появилась информация о том, что водителю стало плохо еще до начала маневра — свидетели обратили внимание на его неестественное положение в автомобиле.
Как «Столице на Онего» подтвердили в Минздраве Карелии, мужчине действительно стало плохо. Он был доставлен в больницу, где и скончался в час ночи 31 декабря.
Комментарии
Уважаемые читатели! В связи с напряженной внешнеполитической обстановкой мы временно закрываем возможность комментирования на нашем сайте.
Спасибо за понимание