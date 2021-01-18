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В Петрозаводске скоропостижно скончался бывший заместитель прокурора города Сергей Горюнов

Новости. Общество
10:40, 19 Января 2021
фото: © прокуратура Карелии/epp.genproc.gov.ru
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Ушел из жизни работник прокуратуры Карелии Сергей Горюнов. Ему было 49 лет.

Бывшего заместителя прокурора Петрозаводска Сергея Горюнова не стало 17 января.  20 января ему бы исполнилось 50 лет.

Сергей Владимирович родился в Ленинграде. В 1995 году окончил Саратовскую государственную академию права. После окончания академии поступил на службу в органы прокуратуры Карелии, где работал до последнего дня жизни. В период службы занимал различные должности, в том числе был старшим следователем, следователем по особо важным делам прокуратуры Петрозаводска, старшим помощником прокурора города Петрозаводска; прокурором отдела, старшим прокурором отдела по надзору за следствием, дознанием и оперативно-розыскной деятельностью следственного управления прокуратуры республики, заместителем прокурора  Петрозаводска, начальником отдела по надзору за уголовно-процессуальной и оперативно-розыскной деятельностью правоохранительных органов и органов юстиции прокуратуры республики, старшим помощником прокурора республики по статистике и оперативному учету.

С 2013 по 2021 годы занимал должность начальника отдела правовой статистики и защиты информации прокуратуры республики.

За период службы Горюнов зарекомендовал себя квалифицированным юристом, принципиальным, инициативным и требовательным руководителем. На всех занимаемых должностях его отличала искренняя преданность делу.

Неоднократно поощрялся прокурором республики, Генеральным прокурором Российской Федерации. Награжден Почетной грамотой Генерального прокурора Российской Федерации, знаком отличия "За верность закону" II степени, медалью "290 лет прокуратуры России".

В прокуратуре республики приносят глубокие соболезнования родным и близким Сергея Владимировича.

Прощание с Горюновым состоится в траурном зале на ул. Вольной в Петрозаводске 20 января с 13 до 14 часов.

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Комментарии

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Ded
2021-01-19 11:11:23
Очень жаль. Хороший человек. Соболезнования родным.
Гость
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