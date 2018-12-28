В Петрозаводске снесли хозпостройку, где жила бездомная собака

Местные жители приютили собаку, а аварийные строения на улицах Коммунистов и Чапаева были уничтожены, сообщили в мэрии Петрозаводска.

Завершились мероприятия по ликвидации аварийных хозпостроек, которые располагались рядом со снесенными ранее домами по адресам: ул. Коммунистов, 9 и ул. Чапаева, 9.



Администрация Петрозаводска