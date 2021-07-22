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В Петрозаводске снесли обгоревший дом, который 4 года пугал жителей Перевалки

Новости. Общество
11:17, 23 Июля 2021
фото: © Страница Вконтакте Владимира Любарского

Глава Петрозаводска Владимир Любарский сообщил, что нашли деньги на снос аварийного дома на улице Суоярвской.

На своей странице в соцсети Владимир Любарский написал, что продолжается работа с руинированными объектами.

"В каждом случае сценарий индивидуальный, детально разбираемся и ищем варианты решения проблемы. Так, на прошлой неделе снесли дом на Суоярвской, 7. Это здание горело в 2017 году. Тогда жителям предоставили временное жилье до окончательного расселения. Но денег на снос, как водится, не было", - сообщил Любарский.

В этом году снести обгоревший дом помогла известная строительная компания, которой руководит бывший депутат Заксобрания.

На прошлой неделе, по словам главы Петрозаводска, аварийное здание было снесено. Осталось убрать площадку от остатков стройматериалов.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
АК
2021-07-23 11:37:02
Ждем на месте дома новый, этажей на 9 или даже 16. У нас же обычно так.
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