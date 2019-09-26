Подписаться
Новости. Общество
12:58, 26 Сентября 2019
фото: ОНФ Карелии

В Петрозаводске снесли опасный дом

Загрузка...

Сгоревший дом, который представлял реальную угрозу для людей, на улице Коммунистов, 21, сообщили в ОНФ Карелии.

Дом был признан аварийным в 2014 году и впоследствии расселен. Однако сносить здание не торопились. Через некоторое время в нем произошел пожар. Общественники неоднократно обращались к городским властям с просьбой демонтировать строение. Те в свою очередь обещали снести здание после полного расселения жильцов, некоторым из которых уже были предоставлены жилые помещения.



"Местные жители постоянно жаловались нам на то, что остов барака стал местом для детских игр, где дети получали травмы. Собирались там и бездомные граждане. Кроме того, все дворовое пространство заросло высокой травой. Ни о каком комфортном и безопасном проживании граждан и речи быть не могло", –рассказала сопредседатель регионального штаба ОНФ Анна Лопаткина.

Она отметила, что власти Петрозаводска прислушались к общественникам и сначала скосили бурьян, а потом огородили разрушенный дом глухим алюминиевым забором.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
zanoza
2019-09-26 13:20:28
С такими темпами городских властей ещё долго не будет комфортной городской среды, о которой так любят говорить городские чиновники. Пустозвоны!!!
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
25.09.2019, 12:09
Грузовик раздавил женщину, выбежавшую на дорогу в Петрозаводске (ШОК-ВИДЕО)
19.09.2019, 14:30
Почему дома Петрозаводска не подключают к теплу, ответил глава Минстроя Карелии
20.09.2019, 18:18
Молодая мать в Петрозаводске задушила новорожденного ребенка - Следком
21.09.2019, 13:40
Лесной проспект в Петрозаводске встал в пробке в обе стороны из-за новых светофоров (ФОТО)
20.09.2019, 07:25
Медведь пробежал по деревне в Карелии (ВИДЕО)
20.09.2019, 10:22
Минздрав Карелии: участник "итальянской забастовки" не передал вызов к тяжелому пациенту

Аналитика

Сегодня 11:19
Обществоведение
Большие перемены с Ириной Мирошник 1
Интервью Главы Петрозаводска Ирины Мирошник.
Заказала суши и пошла убивать
Сегодня 10:17
"На уроке "щекотал" девочку по спине ножом"
25.09.2019 15:53
"Позор такой власти!" 11
25.09.2019 11:49
Деньги на школы, садики и благоустройство 7
24.09.2019 15:30
Вся аналитика

Чтиво

Сегодня 09:00
Без политики
"Костная клиника": правильный подход к лечению боли в спине
"Спина горит огнём", "кол в спине", "в шею вступило", "руку отняло", "не разогнуться" — эти "пытки" знакомы почти каждому человеку, боль в спине не щадит никого.
"Историческая память становится площадкой для баталий" 2
25.09.2019 16:02
Цыпкин против глупости 3
25.09.2019 11:34
Сорока как символ депутатского невежества 3
24.09.2019 15:51
архив чтиво

Медиа

"Сегодня вечером ни ТНТ-ОНЕГО"
24.09.2019 11:07
все фото и видео

Опрос

Нужно ли в Карелии включать отопление раньше установленных сроков?


© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»