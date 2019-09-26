В Петрозаводске снесли опасный дом

Сгоревший дом, который представлял реальную угрозу для людей, на улице Коммунистов, 21, сообщили в ОНФ Карелии.

Дом был признан аварийным в 2014 году и впоследствии расселен. Однако сносить здание не торопились. Через некоторое время в нем произошел пожар. Общественники неоднократно обращались к городским властям с просьбой демонтировать строение. Те в свою очередь обещали снести здание после полного расселения жильцов, некоторым из которых уже были предоставлены жилые помещения.





"Местные жители постоянно жаловались нам на то, что остов барака стал местом для детских игр, где дети получали травмы. Собирались там и бездомные граждане. Кроме того, все дворовое пространство заросло высокой травой. Ни о каком комфортном и безопасном проживании граждан и речи быть не могло", –рассказала сопредседатель регионального штаба ОНФ Анна Лопаткина.



Она отметила, что власти Петрозаводска прислушались к общественникам и сначала скосили бурьян, а потом огородили разрушенный дом глухим алюминиевым забором.