В Петрозаводске снесут еще несколько гаражей

Власти столицы Карелии предупреждают владельцев незаконных гаражей на улице Ленинградской о демонтаже построек.
Под снос пойдут три гаража в районе дома № 4Б на Ленинградской улице. Администрации города опубликовала фото незаконных объектов.
Земельные участки освободят в период с 1 по 12 августа.
Ранее администрация города предупреждала о демонтаже незаконных гаражей на улице Парковой.
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