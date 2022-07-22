В Петрозаводске снесут еще несколько гаражей

Власти столицы Карелии предупреждают владельцев незаконных гаражей на улице Ленинградской о демонтаже построек.

Под снос пойдут три гаража в районе дома № 4Б на Ленинградской улице. Администрации города опубликовала фото незаконных объектов.

Земельные участки освободят в период с 1 по 12 августа.

Ранее администрация города предупреждала о демонтаже незаконных гаражей на улице Парковой.