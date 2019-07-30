В Петрозаводске снесут еще один гараж

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Городские власти информируют владельца гаражного бокса на улице Советской о его демонтаже.
Администрация Петрозаводска сообщает лицам, самовольно установившим железобетонный гараж в районе здания № 22 по ул. Советской, что с 30 июля по 9 августа в период с 9.00 до 17.00 будет произведен демонтаж объекта.
Демонтированный гараж будет вывезен на улицу Короленко, в район Старой Кукковки.
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