В Петрозаводске снесут остановку с киоском и несколько гаражей

Нестационарных объектов на проспекте Александра Невского и улице Балтийской будут демонтированы, сообщили в администрации Петрозаводска.

Администрация Петрозаводска сообщает лицам, самовольно (незаконно) установившим нестационарные объекты, информацию о дате проведения демонтажа (перемещения) самовольно (незаконно) установленных нестационарных объектов, месте и сроках их хранения.



Фото администрации Петрозаводска

Администрация сообщает лицам, самовольно установившим нестационарные объекты, что с 22 по 30 ноября будет произведен демонтаж остановочного комплекса с киоском в районе дома №30 по пр.А.Невского в Петрозаводске, а также гаражей в районе дома №51 по ул.Балтийской.

Демонтированные объекты будут вывезены в район ул.Короленко в Петрозаводске.