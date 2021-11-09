В Петрозаводске снесут сразу 40 гаражей у «Петрозаводскмаша»

Власти столицы Карелии Администрация предупреждают горожан о демонтаже незаконно установленных гаражей в Октябрьском районе и Северной Промзоне.

По сообщению администрации города, владельцы гаражей в Октябрьском районе и Северной Промзоне должны освободить земельные участки с 15 ноября по 3 декабря.

Под снос пойдут сразу 40 незаконных конструкций, расположенных возле ограждения производственной площадки филиала АО «АЭМ-технологии» «Петрозаводскмаш» на улице Достоевского.

Ранее сообщалось о демонтаже гаражей, установленных на Перевалке и в Октябрьском районе.