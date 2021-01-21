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В Петрозаводске снесут три дома, чтобы освободить место под поликлинику

Новости. Общество
12:29, 22 Января 2021
фото: © Петрозаводский городской Совет
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Три аварийные "деревяшки" на улице Бесовецкой, где планируют построить новую поликлинику №3, снесут к концу 2021 года.

Городское управление жилищного хозяйства уже направило уведомления всем собственникам квартир в трех домах по Бесоветской о предстоящем расселении. Предоставить гражданам новое жилье, снести аварийные дома и подготовить площадку администрация города планирует в максимально короткие для этого сроки – до конца 2021 года. Об этом сообщили в Петросовете, где прошло заседание рабочей группы, занимающейся вопросом строительства новой поликлиники №3.

"К декабрю ("параллельно" с освобождением территории от старых построек) администрация также намерена провести все необходимые процедуры по планировке и формированию земельного участка. После этого появится возможность приступить к подготовке проектно-сметной документации нового здания поликлиники и оформлению заявки для получения федеральных средств на реализацию проекта. В настоящее время, по словам руководителя комитета градостроительства и землепользования, ведется поиск источника финансирования работ по планировке и межеванию участка. Бюджету города потребуется дополнительные средства в размере 200 тысяч рублей", - говорится в сообщении Петросовета.

В горсовете напомнили, осенью прошлого года администрация Петрозаводска определила территорию под новую поликлинику, ограниченную улицами Мурманская, Бесовецкая, Краснофлотская и Зайцева. Данный участок, на котором сейчас располагаются три аварийных двухэтажных дома, подлежащие расселению, соответствует всем установленным требованиям: его площадь - 0,9 га, здесь имеется доступ к инфраструктуре и сетям.

Ранее глава Минздрава Карелии рассказал о судьбе петрозаводской поликлиники №3.

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