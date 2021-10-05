В Петрозаводске сняли одну из серий шоу «Россия глазами иностранца»

В Петрозаводске завершились съёмки культурно-гастрономического путешествия по Карелии, организованного в рамках проекта «Россия глазами иностранца».

Об этом сообщили в пресс-службе администрации города.

Гостем карельской столицы стал житель Ганы Фредерик Одаме.

«За два дня Фредерик успел попробовать на вкус настоящую медвежатину в ресторане „Карельская горница“, уникальные блюда местной кухни в современном исполнении в музее-ресторане „ВКарелииЕсть“, обсудил гастрономические предпочтения жителей нашей республики с карельским фудблогером, побывал в роли древнего карела, викинга и кузнеца, узнал секреты золотошвейного искусства и прикоснулся к традиционному музыкальному инструменту кантеле», — рассказали в мэрии.





«Россия глазами иностранца» — проект съемочной группы продюсерского центра Baza в Тюмени.

«Мы намерены показать российскую культуру глубже и шире, поэтому для съёмок выбирали регионы, где сохранились традиции коренного населения. А иностранные студенты помогают нам по-новому посмотреть на привычный уклад, так как у них совершенно иной культурный опыт», — пояснил автор проекта Даниил Грамотин.



Серия о Карелии вскоре появится на YouTube-канале «By Foreigners»: https://www.youtube.com/c/ByForeigners/videos.