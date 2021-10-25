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В Петрозаводске собирают деньги на газификацию приходского дома

Новости. Общество
15:26, 25 Октября 2021
фото: © Приход церкви св.вмц Екатерины

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Газовая плита даст возможность быстрее готовить большие объёмы еды для бездомных, сообщили в Екатерининской церкви.

В паблике Екатерининской церкви сообщается, что идет сбор средств на газификацию приходского дома.

«Проведение газа позволит сократить коммунальные платежи, в доме станет тепло, газовая плита даст возможность быстрее готовить большие объёмы еды для бездомных», — сообщается в паблике храма.

На сегодняшний день, по информации авторов поста, удалось собрать 20211рублей.

«По предварительным подсчетам, необходимо 100 тысяч рублей, поэтому, продолжаем сбор», — написали организаторы.

Если вы хотите помочь газифицировать приходской дом, то можно перечислисть любую сумму на счет, который указан в паблике церкви.

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