Подписаться
Грунт для рассады 10л
60
37
Таблетки торфяные 12шт
59
Минипарник
68
38
Семена
9
1
ПОСМОТРЕТЬ
Новости. Общество
15:44, 18 Марта 2019
фото: ООО "Атоспецтранс"

В Петрозаводске собрали 700 литров компоста

Загрузка...

В Петрозаводске 17 марта состоялся очередной рейс компост-мобиля, сообщили в ООО "Автоспецтранс".

В минувшее воскресенье компост-мобиль собрал 700 литров пищевых отходов.

Последний рейс запланирован на 7 апреля.


ООО "Автоспецтранс"

Для тех, кто планирует присоединиться к раздельному сбору вместе с компост-мобилем, напоминаем график и места стоянок, совпадающих с расписанием уже знакомого петрозаводчанам сбормобиля:

Зарека: ул. Луначарского, 33 - парковка у "Магнита" (9.30-9.40);

Ключевая: ул. Кемская, 3 - парковка у магазина SPAR (9.50-10.00), возле ТЦ "Десяточка" (10.05-10.15), ул. Антонова, 16 (10.20-10.30);

Кукковка: пр-д Белинского - остановка маршрута 25 (10.40-10.45), ул. Ровио, 3 (10.50-11.00), ул. Ровио, 13 напротив "Магнита" (12.30-12.45);

Зарека: ул. Правды, 38Б (11.05-11.15);

Центр: ул. Красноармейская, 25 (12.50-13.00), зона разгрузки "Макси" (13.25-13.35);

Голиковка: ул. Мерецкова, 11 - парковка у ТРЦ Тетрис (13.05-13.20);

Октябрьский: ул. Ленинградская,13 (13.40-13.50), ул. Московская, 12В - парковка у налоговой (15.20-15.30), ул. Мелентьевой, 50а (15.35-15.45), ул. Зайцева, 14;

Сулажгора: ул. Сулажгорская, 61 (14.55-15.00);

Пятый поселок: ул. Боровая,11 (15.05-15.10);

Перевалка: ул. Чапаева, 45 (17.20-17.35);

Древлянка: Университетский городок, парковка у "Пятерочки" (17.40-17.45), ул. Древлянка, 18 (17.50-18.00), Древлянка, м-рн Чистый город, парковка у магазина SPAR (18.05-18.15), Древлянка - м-рн Скандинавия, парковка у "Магнита" (18.20-18.30), б. Интернационалистов, 25 (18.35-18.50).


ООО "Автоспецтранс"

Компост-мобиль принимает такие виды пищевых отходов как чайная заварка и кофейная гуща, яичная скорлупа, жирные картонные коробки, салфетки, втулки от бумаги и бумажных полотенец, целлюлозные коробки из-под яиц, шелуха от семечек, остатки нежирной пищи, отходы растительного происхождения (очистки, шкурки, огрызки, корки), рис, макароны, хлеб (но лучше стараться не допускать выбрасывание еды), скорлупа орехов, косточки (собрать отдельно, можно вместе с яичной скорлупой).

Собранная органика перерабатывается в биогумус на вермиферме в поселке Шуя.

 

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Андрей Кадиров
2019-03-18 16:01:47
В замен биомусора что дают?Я бы предложил менять отходы на гумус,для тех кому он нужен,а нужен он я думаю многим,т.к. это плодородная земля ,которая подходит и для рассады и для пересадки комнатных растений!))
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
17.03.2019, 15:22
ФОТО: Сотни жителей Петрозаводска выстроились в очередь за почти халявной пиццей
12.03.2019, 15:33
В поликлинике Петрозаводска умер мужчина
16.03.2019, 12:08
В подъезде жилого дома в Петрозаводске обнаружен труп мужчины
11.03.2019, 22:00
Госдума отказалась поднимать МРОТ до 25 тысяч рублей
18.03.2019, 11:35
Родители погибших на Сямозере детей прокомментировали приговор виновным в трагедии в детском лагере
16.03.2019, 21:40
Лобода показала изменившуюся после родов фигуру, выложив откровенное селфи

Аналитика

Сегодня 14:08
Тема недели
"Они виноваты и с этим будут жить"
Петрозаводский городской суд оправдал троих из шести подсудимых по делу о гибели 14 детей на Сямозере.
Зачем нужны губернаторы?
Сегодня 13:40
Воздушные замки 9
13.03.2019 11:53
Год после голосования: жизнь, достойная выбора 7
13.03.2019 10:08
Большие машины – большие проблемы 4
11.03.2019 15:47
Вся аналитика

Чтиво

Сегодня 12:32
Без политики
Никто, кроме нас
История о том, как вся Карелия спасает 34-летнюю маму двойняшек, у которой диагностировали рак желудка 4 стадии.
Весеннее обострение
13.03.2019 09:18
Приспособление во всем 13
11.03.2019 11:04
Символ прошлого 11
06.03.2019 13:45
архив чтиво

Медиа

"Крымская весна" в Петрозаводске
Новое
Сегодня 16:38
все фото и видео

Опрос

За кого бы вы проголосовали на выборах президента, если бы они были в этом году?


© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»