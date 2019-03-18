В Петрозаводске собрали 700 литров компоста

В Петрозаводске 17 марта состоялся очередной рейс компост-мобиля, сообщили в ООО "Автоспецтранс".

В минувшее воскресенье компост-мобиль собрал 700 литров пищевых отходов.

Последний рейс запланирован на 7 апреля.



ООО "Автоспецтранс"

Для тех, кто планирует присоединиться к раздельному сбору вместе с компост-мобилем, напоминаем график и места стоянок, совпадающих с расписанием уже знакомого петрозаводчанам сбормобиля:

Зарека: ул. Луначарского, 33 - парковка у "Магнита" (9.30-9.40);

Ключевая: ул. Кемская, 3 - парковка у магазина SPAR (9.50-10.00), возле ТЦ "Десяточка" (10.05-10.15), ул. Антонова, 16 (10.20-10.30);

Кукковка: пр-д Белинского - остановка маршрута 25 (10.40-10.45), ул. Ровио, 3 (10.50-11.00), ул. Ровио, 13 напротив "Магнита" (12.30-12.45);

Зарека: ул. Правды, 38Б (11.05-11.15);

Центр: ул. Красноармейская, 25 (12.50-13.00), зона разгрузки "Макси" (13.25-13.35);

Голиковка: ул. Мерецкова, 11 - парковка у ТРЦ Тетрис (13.05-13.20);

Октябрьский: ул. Ленинградская,13 (13.40-13.50), ул. Московская, 12В - парковка у налоговой (15.20-15.30), ул. Мелентьевой, 50а (15.35-15.45), ул. Зайцева, 14;

Сулажгора: ул. Сулажгорская, 61 (14.55-15.00);

Пятый поселок: ул. Боровая,11 (15.05-15.10);

Перевалка: ул. Чапаева, 45 (17.20-17.35);

Древлянка: Университетский городок, парковка у "Пятерочки" (17.40-17.45), ул. Древлянка, 18 (17.50-18.00), Древлянка, м-рн Чистый город, парковка у магазина SPAR (18.05-18.15), Древлянка - м-рн Скандинавия, парковка у "Магнита" (18.20-18.30), б. Интернационалистов, 25 (18.35-18.50).



ООО "Автоспецтранс"

Компост-мобиль принимает такие виды пищевых отходов как чайная заварка и кофейная гуща, яичная скорлупа, жирные картонные коробки, салфетки, втулки от бумаги и бумажных полотенец, целлюлозные коробки из-под яиц, шелуха от семечек, остатки нежирной пищи, отходы растительного происхождения (очистки, шкурки, огрызки, корки), рис, макароны, хлеб (но лучше стараться не допускать выбрасывание еды), скорлупа орехов, косточки (собрать отдельно, можно вместе с яичной скорлупой).

Собранная органика перерабатывается в биогумус на вермиферме в поселке Шуя.