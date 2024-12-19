В Петрозаводске собрались повышать цены на проезд в маршрутках

Перевозчики направили письмо главе администрации карельской столицы.

Перевозчики Петрозаводска направили главе администрации города Инне Колыхматовой письмо, в котором предупредили о планах повысить стоимость проезда на маршрутках с 2025 года.

В письме директор ООО «АТП-3», которое осуществляет часть городских маршрутов, ссылается на подорожание топлива, запчастей, объсняя этим повышение тарифов.

Кроме того, директор предприятия попросил у главы администрации предусмотреть средства на транспортное обслуживание в бюджете города для улучшения условий перевозок.