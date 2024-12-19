В Петрозаводске собрались повышать цены на проезд в маршрутках

Перевозчики направили письмо главе администрации карельской столицы.
Перевозчики Петрозаводска направили главе администрации города Инне Колыхматовой письмо, в котором предупредили о планах повысить стоимость проезда на маршрутках с 2025 года.
В письме директор ООО «АТП-3», которое осуществляет часть городских маршрутов, ссылается на подорожание топлива, запчастей, объсняя этим повышение тарифов.
Кроме того, директор предприятия попросил у главы администрации предусмотреть средства на транспортное обслуживание в бюджете города для улучшения условий перевозок.
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