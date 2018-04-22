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Новости. Общество
14:29, 22 Апреля 2018

В Петрозаводске сорвали незаконные листовки – получилось десять мешков

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В центре карельской столицы прошла акция "Стоп – рекламе вне закона".

В акции "Стоп – рекламе вне закона", которая прошла сегодня в Петрозаводске, приняли участие около 20 человек, сообщается на сайте мэрии. В их числе сотрудники администрации города, Министерства природных ресурсов и экологии и Управления Росприроднадзора Карелии.

Участники срывали незаконные объявления, развешенные на улицах Еремеева, Кирова, Федосовой и Куйбышева. После того, как незаконные листовки упаковали, получилось десять мешков мусора. Собранные бумажные объявления будут сданы в пункты приема макулатуры.

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Комментарии

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Александр Насонков
2018-04-22 15:07:15
...были оклееные места, стали ободранные!
кир
2018-04-22 14:39:58
Почему менты и мэрия с депутатами не участвовали в акции по закрытию преступного бизнеса и аресту его владельцев? Телефоны есть на листовках. Или кто-то их крышует?
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