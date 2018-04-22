В Петрозаводске сорвали незаконные листовки – получилось десять мешков

В центре карельской столицы прошла акция "Стоп – рекламе вне закона".

В акции "Стоп – рекламе вне закона", которая прошла сегодня в Петрозаводске, приняли участие около 20 человек, сообщается на сайте мэрии. В их числе сотрудники администрации города, Министерства природных ресурсов и экологии и Управления Росприроднадзора Карелии.

Участники срывали незаконные объявления, развешенные на улицах Еремеева, Кирова, Федосовой и Куйбышева. После того, как незаконные листовки упаковали, получилось десять мешков мусора. Собранные бумажные объявления будут сданы в пункты приема макулатуры.