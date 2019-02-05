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Новости. Общество
07:25, 05 Февраля 2019
фото: Администрация Петрозаводска

В Петрозаводске составлен черный список управляющих компаний

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Управляющие организации города, допускающие большое количество нарушений, могут быть заменены, сообщили в мэрии Петрозаводска.

Администрацией города может быть инициировано проведение общих собраний собственников жилья для принятия решений по замене нерадивых управляющих компаний. Поводом для таких мер стал рост числа нарушений со стороны "управляшек". Компании не выполняют правила благоустройства и правила технической эксплуатации жилищного фонда. По данным администрации Петрозаводска, с начала года сотрудники "Службы заказчика" выявили 717 нарушений в работе управляющих компаний города.

Как отметил заместитель директора "Службы заказчика" по техническим вопросам Андрей Рогалевич, в адрес нерадивых управляющих компаний направлены уведомления с требованием об устранении выявленных недостатков.

"Собранная информация также передана в комитет жилищно-коммунального хозяйства администрации города. Составлен список управляющих организаций, к которым у нас накопилось больше всего претензий", - отметил Андрей Рогалевич.

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