В Петрозаводске состоится бесплатная презентация "Обучение в вузах Великобритании"

"Центр "Инициатива" и международный центр "INTO" приглашают на презентацию "Обучение в ВУЗах Великобритании и США".

Презентация состоится 29 января, участие бесплатное, предварительная запись по телефону 67-18-93.

"Центр "Инициатива" приглашает всех желающих на презентацию "Обучение в ВУЗах Великобритании". На презентации вы сможете узнать о том, как поступить в ВУЗы Великобритании, требованиях для поступления, стоимости обучения и стипендиях. Вы сможете задать свои вопросы и получить ответы от представителя ВУЗов. Участие бесплатное по предварительной записи.

Обучение в ВУЗах Великобритании проходит на английском языке. На собрании вы сможете подробно узнать о необходимом уровне знания английского языка, как поступить в ВУЗ во время обучения или после окончания школы или ВУЗа. Какие карьерные перспективы ждут выпускника ВУЗа Великобритании и как найти работу после окончания обучения – все эти вопросы также будут затронуты на презентации.

Встреча состоится 29 января в "Центре "Инициатива" по адресу: пр. К. Маркса, 20. Записаться на презентацию можно по телефону Центра 67-18-93.

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