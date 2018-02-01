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Новости. Культура
13:17, 01 Февраля 2018

В Петрозаводске состоится премьерный показ фильма об известном карельском композиторе

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Документальный фильм о композиторе Геннадии Вавилове покажут сегодня в Национальной библиотеке.

В Национальной библиотеке Карелии сегодня, 1 февраля, в 18.00 состоится премьера документального фильма "Композитор Геннадий Вавилов… Сотканный из нот".

Герой фильма – композитор, педагог, заслуженный деятель искусств Российской Федерации и Республики Карелия, народный артист Республики Карелия, профессор Петрозаводской государственной консерватории имени А.К. Глазунова, общественный деятель.

Творчество Геннадия Вавилова стало заметным явлением отечественной музыкальной жизни и международной концертной практики. Музыка композитора известна не только в России, но и в странах Баренц-региона, Германии, Франции, США, Великобритании, Болгарии, Латвии и других странах.

На протяжении многих лет Г. А. Вавилов является наставником для юных музыкантов и создает для молодого поколения прекрасную музыку. Его именем названа детская музыкальная школа в Костомукше и Международный юношеский конкурс пианистов Баренц-региона.

Фильм "Композитор Геннадий Вавилов… Сотканный из нот" рассказывает о непростой судьбе нашего современника, прошедшего путь от горниста и сына полка до композитора, чье творчество получило мировое признание. Также будет представлена книжная выставка, рассказывающая о его творческом пути.

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