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В Петрозаводске состоялась Зимняя спартакиада Segezha Group (ФОТО)

Новости. Общество
12:58, 11 Февраля 2021
фото: Segezha Group
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В Петрозаводске 10 февраля более 100 спортсменов – сотрудников Segezha Group (входит в АФК "Система") вышли на старт Зимней спартакиады лесопромышленного холдинга.

Количество предприятий-участников в 2021 году увеличилось. В нынешнем сезоне к спортивным командам присоединились работники новых активов Segezha Group - проектировщики ЗАО "Гипробум" из Санкт-Петербурга, сотрудники ООО "Сокол Сиэлти" из Вологодской области и спортсмены Общего центра обслуживания (ОЦО) из Кирова. Традиционно собрались коллективы из Республики Карелия, Красноярского края, Архангельской, Вологодской и Кировской областей, а также управляющей компании из Москвы.

Главным событием Зимних игр, которые проходили на базе центра "Курган", стала лыжная гонка свободным и классическим стилем. В программе были также кёрлинг, снежный волейбол, киберспорт и семейная эстафета.

По результатам соревнований, в общекомандном зачете победу одержали спортсмены из Кирова (ООО "Вятский фанерный комбинат"). Кировские лыжники завоевали пальму первенства в индивидуальном зачете лыжной гонки и в соревнованиях по кёрлингу ("серебро" – у Вологды, "бронза" – Карелия). Карельские спортсмены выиграли смешанную лыжную эстафету. В турнире по снежному волейболу победил АО "Лесосибирский ЛДК №1", вторым стал Сегежский ЦБК, третье место досталось АО "Онежский ЛДК". В семейной эстафете победу разделили ОЦО (Киров) и ЗАО "Гипробум" (Санкт-Петербург).

"Здесь присутствуют сильнейшие спортсмены, так как турнир отборочный. Победители этих стартов, примерно 25 человек, поедут в Москву на общую спартакиаду нашей материнской компании АФК "Система". В прошлом году наша команда выиграла, в этом году тоже надеемся на высокий результат", - отметил Президент Segezha Group Михаил Шамолин.

"Развитие корпоративного спорта – одно из важных направлений кадровой работы. Мы инвестируем в здоровье сотрудников, формируем систему физического развития и поддержки здорового образа жизни во всех регионах присутствия, создаем комфортные условия для занятий физкультурой в свободное от работы время. Ежегодно зимой и летом проходят общие соревнования по различным видам спорта. Это не только повышает тонус, настроение и приносит удовольствие, но также объединяет и воодушевляет коллектив, дает каждому возможность проявить свои лучшие личные и командные качества", - заявила вице-президент по управлению персоналом Оксана Тихонова.


"Многие большие компании проводят корпоративные игровые турниры и мероприятия, что позволяет сплачивать коллектив, даёт возможность проявить себя лично и в составе команды. Корпоративный спорт является перспективным для спортивной индустрии, так как спортклубы могут создаваться на базе производственных предприятий и трудовых коллективов", - сказал и.о. министра спорта Республики Карелия Антон Чивин.

Соревнования Segezha Group в Петрозаводске состоялись при соблюдении санитарно-противоэпидемических норм, действующих в Карелии. Победители сезона – сотрудники Вятского фанерного комбината из Кирова - составят основу сборной команды Segezha Group на ежегодной Зимней спартакиаде АФК "Система", которая состоится в конце февраля в подмосковном эко-отеле "Изумрудный лес".

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