В Петрозаводске состоятся бесплатные открытые уроки английского языка для взрослых

"Центр "Инициатива" приглашает всех желающих на разговорный экспресс-курс английского языка.

В марте "Центр "Инициатива" запускает новый коммуникативный курс английского языка для взрослых. Всего за 48 часов участники пройдут темы, необходимые для ежедневного общения, а также смогут понять, каким правилам нужно следовать при изучении любого иностранного языка. По итогам прохождения курса участники получат подтверждающие их языковой уровень сертификаты и смогут продолжить обучение в группе следующего уровня.

- Если у человека стоит цель начать говорить на языке, приходится забывать о каких-то скучных методиках. Наша задача – помочь преодолеть языковой барьер. Мы приглашаем на занятия иностранных гостей, разбираем конкретные ситуации, смотрим видео и много слушаем, играем и строим диалоги. Другими словами, отходим от традиционных приемов и делаем так, чтобы человек мог уверенно себя чувствовать в новой языковой среде, - рассказывает о курсе Екатерина Астафьева, руководитель учебного процесса Центра.

Курс "Долой языковой барьер" отлично подойдет тем, кто хочет свободно общаться на живом английском и ввиду своей занятости не может посещать полноценный курс. Изучение даже самых бытовых тем будет проходить в интересной и увлекательной форме благодаря методическим наработкам преподавателей Центра. Обучение в небольших группах поможет добиться быстрого прогресса: так участники мотивируют друг друга своим примером, а у педагога есть возможность уделить внимание каждому. Важно отметить, что педагог составляет программу курса исходя из потребностей группы.

5 марта в Центре Инициатива состоятся бесплатные открытые уроки, где все желающие смогут познакомиться с педагогом и методикой обучения, задать интересующие вопросы и пройти тест на определение своего языкового уровня.

Получить более подробную информацию о курсе и бесплатных открытых уроках можно на сайте Центра Инициатива, у сотрудников по телефону 67-18-83 или в офисе: пр. К. Маркса, 20.

На правах рекламы