В Петрозаводске сотрудники ГИБДД за год обнаружили 700 нарушений водителями автобусов

В 2018 году 80% ДТП на дорогах Карелии с участием автобусов произошли в Петрозаводске, сообщается на сайте администрации города.

В столице республики зарегистрировано 24 ДТП, в которых 2 человека погибли, 39 человек получили травмы. Большая часть происшествий произошла по вине водителей автобусов: 18 ДТП, в которых 33 человека пострадали.

Госавтоинспекция Петрозаводска при участии администрации города регулярно проводит профилактические мероприятия. В ходе рейдов пресечено порядка 700 различных нарушений ПДД водителями автобусов, к административной ответственности за нарушения требований безопасности привлечены 25 должностных и 13 юридических лиц.

Чаще всего водители автобусов нарушают требования сигналов светофора, правила проезда перекрестков, не используют ремни безопасности, не пропускают пешеходов на пешеходных переходах, управляют автобусами с технически неисправностями.

За прошедший год было проверено более тысячи автобусов, осуществляющих организованные перевозки групп детей. В ходе данных проверок пресечено пять фактов нарушений ПДД.