В Петрозаводске сотрудники ОМОН проверили школы в День знаний

В Росгвардии рассказали, как обеспечивается безопасность школ Карелии в первый учебный день.

В День знаний группы задержания вневедомственной охраны получили инструктажи — сотрудникам указано на повышение бдительности при несении службы и соблюдение мер личной безопасности. Маршруты патрулирования приближены к учебным заведениям в целях максимально оперативного прибытия по сигналу тревоги. Об этом информирует карельское управление Росгвардии.

Специалисты инженерно-технического отделения карельского ОМОН «Илвес» обследовали образовательные учреждения Петрозаводска с целью обеспечения антитеррористической безопасности.

Ранее проводились тренировки по реагированию на сработки сигнализации в школах и других образовательных учреждениях. Была проверена инженерная укрепленность зданий и территорий, документация по антитеррористической защищенности, наличие и исправность охранных сигнализаций, тревожных кнопок и систем видеонаблюдения.

На сегодняшний день в Петрозаводске кнопками тревожной сигнализации оборудованы 52 школы, 85 детских садов, 16 учреждений дополнительного образования и 17 средних учебных заведений. Беспроводное устройство позволяет с помощью одного нажатия в кратчайший срок вызвать на место происшествия группу задержания вневедомственной охраны.

Ранее глава Минздрава Карелии посоветовал не вести больного ребенка в школу, даже на 1 сентября