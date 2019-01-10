В Петрозаводске сотрудница банка, укравшая у пенсионеров более миллиона рублей, получила "условку"

Сотрудница банка незаконно обогатилась за счет накоплений пенсионеров, за что получила срок, сообщили в прокуратуре Карелии.

Имея доступ к электронной базе банка, она с целью совершения хищения выбрала пятерых клиентов в возрасте от 80 до 86 лет, имеющих на счетах значительные сбережения.

Женщина подделала 30 приходно-кассовых ордеров, похищая со счетов пенсионеров от 10 до 100 тысяч рублей за одну операцию. Присвоенные средства она использовала для погашения собственных кредитов.

Общая сумма причиненного потерпевшим ущерба составляет более одного миллиона рублей.

В настоящее время банк полностью вернул деньги потерпевшим.

С учетом полного признания вины, частичного возмещения подсудимой причиненного банку ущерба и других обстоятельств, влияющих на вид и размер наказания, суд приговорил виновную к 4 годам лишения свободы условно с испытательным сроком 5 лет.

Приговор не вступил в законную силу.