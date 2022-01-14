В Петрозаводске создали рабочую группу по проекту строительства в районе «Зеленой тропы»

Первое заседание рабочей группы по кластеру для развития зимних видов спорта в районе «Зеленой тропы» в Петрозаводске пройдет на следующей неделе.

При Министерстве образования и спорта Карелии сформирована рабочая группа по вопросам строительства Кластера для развития зимних видов спорта и подъездной дороги к нему. В ее состав вошли представители спортивной и физкультурной общественности, органов власти, экологи и депутаты, сообщили в региональном Минобразования и спорта.

Согласно опубликованному списку, в группе 22 человека. Минобразования и спорта в ней представляют глава ведомства Роман Голубев, его заместитель Антон Чивин (руководитель группы), главный специалист Управления физической культуры и спорта министерства Ольга Талалаева. В составе группы будут работать заместители руководителей Минстроя респубики и администрации Петрозаводска, руководители спортобъектов и тренеры. Общественность представляют Анастасия Неровная, Дарья Каликина, Ирина Созончук, Григорий Белозеров и другие.

Первое заседание группы состоится в четверг, 20 января, в 18:30 в конференц-зале РСК «Курган». Мероприятие открытое, однако пройдет в соответствии с Распоряжением Главы Карелии 127-р (максимальное количество участников - 50 человек).

Свои вопросы и предложения для обсуждения все заинтересованные могут оставлять в комментариях под постом в официальном паблике Минобразования и спорта.

Напомним, 27 декабря в администрации Петрозаводска состоялось планерное совещание, где главной темой стало обсуждению строительства лыжно-биатлонного комплекса и его инфраструктуры. Мэр города уверен, что сейчас необходимо создать при Минспорта рабочую группы по сопровождению проекта, в которую вошли бы представители спортивной общественности, экологи, депутаты — городские и республиканские.

После скандала с застройкой в районе «Зеленой тропы» власти республики отменили торги на проектирование дороги к будущему спортивному кластеру.