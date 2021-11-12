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Отменены торги на проектирование дороги в районе «Зеленой тропы» в Петрозаводске

Новости. Общество
17:56, 29 Декабря 2021
фото: Валерий Поташов/ "Столица на Онего"

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После скандала с застройкой в районе «Зеленой тропы» власти республики отменили торги на проектирование дороги к будущему спортивному кластеру.

Об отмене торгов сообщил мэр Петрозаводска Владимир Любарский на своей странице в соцсети.

«Торги на проектирование дороги отменены. Вот такие дела! Надеюсь, сразу после новогодних каникул соберемся с рабочей группой в Министерстве спорта или городской администрации, это не так важно, обсудим формирование нового технического задания, вместе со специалистами поищем альтернативные решения по организации проезда к комплексу. Рассмотрим концепцию, поговорим о соблюдении требований экологии», — пишет Владимир Любарский.

Глава Петрозаводска отметил, что он рассказал руководителю республики Артуру Парфенчикову о результатах открытой городской планерки по вопросам развития лыжно-биатлонного комплекса «Курган». Идея создания рабочей группы и включения в неё заинтересованной общественности Парфечиковым одобрена.


Владимир Любарский /ВК

Напомним, 27 декабря в администрации Петрозаводска состоялось планерное совещание, где главной темой стало обсуждению строительства лыжно-биатлонного комплекса и его инфраструктуры. Мэр города уверен, что сейчас необходимо создать при Минспорта рабочую группы по сопровождению проекта, в которую вошли бы представители спортивной общественности, экологи, депутаты — городские и республиканские.

Тогда же Владимир Любарский заявил, рабочая группа должна решить вопрос с дорогой к комплексу: какая она будет — грунтовая, асфальтовая, двух или однополосная — как она совместится с существующей уже сегодня «Зеленой тропой».

«Формировать тех задание к этим торгам надо вместе с теми, кто „Зеленую тропу“ создавал, кто ей сейчас активно пользуется, — уверен глава города. — Я тоже по ней бегал до травмы и прекрасно понимаю, что если здесь создать дорогу общего пользования — то это саму идею „Зеленой тропы“ погубит на корню. Надо искать решение, которое позволит ее сохранить по существу, даже если придётся где-то дорабатывать форму».

Ранее сообщалось, депутат Заксобрания, лидер КПРФ в Карелии Евгений Ульянов обратился в прокуратуру и УФАС с требованием организовать проверку конкурса на проектирование дороги на территории городских лесов Петрозаводска, угрожающей «Зеленой тропе».

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