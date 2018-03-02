В Петрозаводске спасли ребенка, который закрылся в автомобиле

Инцидент произошел на ул. Братьев Озеровых, которая расположена на Кукковке-III.

По данным ЕДДС Петрозаводска, 1 марта в 08.39 у дома №12 ребенок был закрыт в автомобиле.

"Проводились работы по вскрытию дверей автомобиля. Спасен один человек", - отметили в службе.