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Новости. Спорт
11:29, 03 Февраля 2019
фото: "Столицы на Онего"

В Петрозаводске спортсмены играют в большой теннис через скамейки вместо сетки

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Во Дворце творчества теннисисты готовятся к соревнованиям в Карелии, играя через скамейки, потому что после ремонта в зале забыли сделать в полу отверстия для стоек.

Как стало известно "Столице на Онего", во Дворце творчества детей и юношества в Петрозаводске в спортивном зале дети, занимающиеся большим теннисом, вынуждены играть через скамейки, установленные в два яруса и имитирующие сетку.

Такая ситуация сложилась после ремонта спортзала, который был проведен год назад. Тогда из фонда 100-летия Карелии было выделено 15 миллионов рублей на ремонт кровли и спортивного зала. Общая сумма средств, которые помог найти на ремонт Дворца творчества заместитель секретаря Совета безопасности России Рашид Нургалиев, составила 21 миллион рублей.

В рамках контракта была отремонтирована кровля, в спортивном и тренажерном зале установлены современные оконные блоки и защитная сетка, заменена электрическая проводка, модернизирована система освещения, полностью выполнена отделка помещений.

Планировалось сделать спортзал, соответствующий всем современным требованиям, но в результате в новом зале после ремонта невозможно установить сетки ни для волейбола, ни для большого тенниса. Все дело в том, что в полу отсутствуют отверстия для стоек, а также, по словам одного из тренеров, строители выкинули железные крюки-крепежи для стоек, которые были сделаны еще в СССР, но находились в хорошем состоянии.

Уже год дети играют в большой теннис через скамейки, а раньше каждую зиму в зале Дворца творчества проходил детский Кубок Карелии по большому теннису, куда приезжали ребята из Медвежьегорска, Олонца, Суоярви.

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