В Петрозаводске стабилизировались цены на бензин

Новости по теме
Загрузка...
Стоимость бензина и дизельного топлива в столице Карелии к середине января стабилизировалась после подъема, который наблюдался в первые дни 2019 года.
Это следует из данных мониторинга потребительских цен, проведенного Карелиястатом.
Средняя цена на бензин АИ-92 зафиксировалась на отметке 40 рублей 79 копеек за литр, АИ-95 – 44 рубля 1 копейка, АИ-98 – 51 рубль 12 копеек.
Подробности читайте в материале интернет-газеты "Вести Карелии".
Все главное - здесь: #stolicaonego
Новости по теме
Выбор читателей
14.01.2019, 11:49
11.01.2019, 09:25
15.01.2019, 14:42
14.01.2019, 10:15
11.01.2019, 09:16
Аналитика
16.01.2019 12:25
Капитал
Ни одно из начинаний "плана перезагрузки" Корпорации развития Карелии в 2018 году реализовано не было.
14.01.2019 12:12
14.01.2019 10:15
11.01.2019 12:14
11.01.2019 09:30
Чтиво
16.01.2019 16:00
Без политики
Как "плотник-мизантроп" из Карелии решил вынести на поверхность мысли "придонного бентоса".
11.01.2019 15:22
29.12.2018 16:11
Медиа
10.01.2019 14:36
Опрос
Ощутили ли вы рост цен в новом году?
Комментарии