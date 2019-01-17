В Петрозаводске стабилизировались цены на бензин

Стоимость бензина и дизельного топлива в столице Карелии к середине января стабилизировалась после подъема, который наблюдался в первые дни 2019 года.

Это следует из данных мониторинга потребительских цен, проведенного Карелиястатом.

Средняя цена на бензин АИ-92 зафиксировалась на отметке 40 рублей 79 копеек за литр, АИ-95 – 44 рубля 1 копейка, АИ-98 – 51 рубль 12 копеек.

Подробности читайте в материале интернет-газеты "Вести Карелии".