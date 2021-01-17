Петросовет потребовал завершить благоустройство объектов, пострадавших от горе-подрядчиков

Депутаты Петросовета приняли отчет мэрии об итогах работ по благоустройству столицы Карелии в 2020 году, сообщили в горсовете Петрозаводска.

На совещании с участием депутатов Петросовета подведены итоги работы по благоустройству дворов и общественных территорий Петрозаводска в 2020 году. Отчеты об основных результатах реализации программы "Формирование комфортной городской среды" участникам мероприятия представило управление благоустройства и экологии, а также управление жилищного хозяйства города.

Так, в минувшем году подрядные организации привели в порядок 71 двор. Всего за три года в карельской столице отремонтированы 228 придомовых территорий. В рамках проектов благоустройства выполнены работы по асфальтированию, оборудованию освещения, установке скамеек и урн. На нескольких дворовых территориях организованы автопарковки, установлены ограждения, ликвидированы аварийные деревья, проведено озеленение.

По мнению депутатов, в этом году необходимо продолжить благоустройства объектов, на которых по вине недобросовестных подрядчиков ремонт был выполнен не в полном объеме. Городские парламентарии рекомендовали специалистами городского комитета ЖКХ проработать этот вопрос.