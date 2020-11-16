В Петрозаводске стартовала совместная акция Сбербанка и Mastercard - "С Masterсard поездки дешевле!"

С 15 ноября по 31 декабря 2020 года пассажиры петрозаводских троллейбусов и маршрутных автобусов, следующих по маршрутам № 1, 2, 4, 5, 8, 10, 12, 14, 15, 17, 19, 21, 22, 27, 29, при оплате проезда бесконтактной банковской картой Masterсard получат скидку в размере 4 рублей от полной стоимости билета.

Для оплаты проезда со скидкой достаточно приложить к терминалу у кондуктора или водителя троллейбуса, водителя маршрутного автобуса бесконтактную банковскую карту Masterсard, смартфон или умные устройства с подключенными сервисами Apple Pay, Samsung Pay, Google Pay. Оплата картой в одно касание существенно сокращает время обслуживания пассажира в общественном транспорте. В акции принимают участие карты Masterсard любого банка.

"Реализация возможности бесконтактной оплаты проезда в муниципальном транспорте позволила существенно расширить географию акции Сбербанка и Mastercard в Петрозаводске. Благодаря ей поездки в троллейбусах и маршрутных автобусах до конца года станут для петрозаводчан более выгодными. Надеемся, что это послужит дополнительным стимулом для выбора пассажирами безналичного способа оплаты проезда", – сказал управляющий Карельским отделением ПАО "Сбербанк" Константин Бугрим.

"В нынешних условиях распространения коронавирусной инфекции бесконтактный способ оплаты на транспорте – это, прежде всего, безопасность. Кроме того, это быстрый способ оплаты. Думаю, жители Петрозаводска уже оценили такую услугу. А скидка на проезд, которую сейчас можно получить, расплатившись картой, позволит петрозаводчанам сэкономить свой бюджет", – объяснил глава Республики Карелия Артур Парфенчиков.

"Бесконтактная оплата проезда картой или носимым устройством – это удобная современная возможность. Пользуясь той же картой, что и для оплаты повседневных покупок, вы бережёте своё время. Mastercard первой внедрила в России бесконтактную технологию платежей на транспорте, и совместно с партнёрами мы постоянно работаем над тем, чтобы это решение было доступно как можно шире", – рассказал вице-президент по развитию цифровых платежей Mastercard в России Антон Шигапов.

Терминалы для бесконтактной оплаты проезда были установлены в петрозаводских троллейбусах в 2019 году, в августе текущего года возможность совершать безналичные платежи появилась у пассажиров маршрутных автобусов города. Это стало возможным после подключения ООО "Дарапти" – оператора автоматизированной системы учета оплаты проезда – к системе эквайринга Сбербанка.

ПАО Сбербанк

Источник Сбербанк