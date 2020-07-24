В Петрозаводске стартовало рейтинговое интернет-голосование по выбору территорий для благоустройства

С сегодняшнего дня жители столицы Карелии могу выбрать общественную территорию, которая будет благоустроена в 2021 году, сообщили в администрации города.

С 25 по 31 июля петрозаводчане могут выразить свое мнение на платформе "Активный горожанин". Администрация Петрозаводска призывает жителей выразить свое мнение по одному из предложенных вариантов:

- Кукковка: территория в районе здания Городской детской поликлиники № 2, Сортавальский бульвар, Пригородный парк в районе Петрозаводского дома-интерната для ветеранов;

- Зарека: Якорный парк;

- Голиковка: Машезерский сквер, Тихий сквер, аллея Памяти воинов Красной Армии, сражавшихся в Советско-Финляндской войне;

- Центр: Петровский сад, Сквер имени Юрия Гагарина, территория стадиона "Юность", Центральный сквер, Прибрежная зона реки Лососинка (от набережной Онежского озера до улицы Луначарского), территория в районе спортивного комплекса "Луми";

- Перевалка: парк Шиловка, часть территории Локомотивного сквера, Пристанционный сквер, парк Еловый Островок, часть территории парка Зеленый Берег, стадион в районе Средней общеобразовательной школы № 20;

- Древлянка: территория в районе Городской поликлиники № 1, лыжная база "Олимп", территория, ограниченная ЖК "Снегири", ТРК "Лотос Плаза", Лесным проспектом и Сыктывкарской улицей, территория в районе Сыктывкарской улицы и ЖК "Снегири", территория в районе Парковой улицы;

- Октябрьский: территория Городской детской поликлиники № 1, Нобельский сквер;

- Каменный Бор: парк Каменный Бор;

- Соломенное: стадион на Ботанической улице, местечко Пески;

- Сулажгора: парк Сулажгорский Питомник;

- Рыбка: родник Сулажгорский.

С дизайн-проектами общественных территорий можно ознакомиться на сайте администрации.

Голосование закончится 31 июля в 21.00. Регистрация в личном кабинете проводится через Единую систему идентификации и аутентификации (ЕСИА). Для этого необходимо ввести логин и пароль, используемые на сайте Госуслуг.