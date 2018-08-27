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Новости. Общество
14:34, 27 Августа 2018

В Петрозаводске стартуют соревнования персонала ГЭС ТГК-1

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С 27 по 31 августа в Петрозаводске будут проходить соревнования профессионального мастерства среди специалистов гидроэлектростанций ПАО "ТГК-1".

В состязаниях принимают участие девять команд из Республики Карелия, Ленинградской и Мурманской областей.

Энергетикам предстоит пройти шесть этапов – противопожарная и противоаварийная тренировки, оказание первой помощи при несчастных случаях, производство оперативных переключений, проверка знаний нормативно-технических документов и умения находить нарушения правил охраны труда.

В состав каждой команды входят руководитель и два участника – начальник смены ГЭС, дежурный электромонтер ГЩУ или машинист гидроагрегатов. От них в первую очередь зависит безаварийная работа гидростанции, поэтому проведение соревнований в режиме реального времени позволяет работникам набирать опыт и оттачивать свое профессиональное мастерство.

— В ходе соревнований мы оцениваем уровень умений, необходимых для управления оборудованием, знаний технологий производства, основных норм и правил, — подчеркнула руководитель Учебного центра "ТГК-1" Виктория Плотникова. — В энергетике должно быть постоянное непрерывное обучение, и процесс подготовки персонала выстроен так, что соревнования играют очень важную практическую роль.

Справка

Соревнования оперативного персонала ПАО "ТГК-1" проходят ежегодно в трех категориях: "Гидроэлектростанции", "Блочные тепловые электростанции", "Тепловые электростанции с поперечными связями".

Цель проведения соревнований – повышение уровня профессиональной подготовки персонала, оценка уровня мастерства оперативного персонала электростанций, выявление кадрового резерва, формирование командного духа, сплочение коллектива оперативного персонала. Результаты прохождения этапов позволяют руководству компании оценить профессиональный уровень сотрудников и выявить направления для оптимизации работы с кадрами, а работникам станций – закрепить знания и навыки, необходимые в текущей работе и обменяться опытом с коллегами из разных регионов.

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