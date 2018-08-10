В Петрозаводске столкнулись четыре автомобиля, есть пострадавшие

При столкновении четырех автомобилей в Петрозаводске пострадал один человек, сообщили в ГИБДД Карелии.

В минувший четверг 9 августа в 8.50 на Первомайском проспекте, в районе дома №29, 41-летний водитель автомобиля Lada Granta не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения, где совершил наезд на автомобили Chevrolet Lanos и Toyota RAV4. От удара Toyota отбросило на автомобиль УАЗ.

В результате происшествия был травмирован водитель Lada Granta. Пострадавший госпитализирован.