В Петрозаводске столкнулись два автомобиля

В результате ДТП на Лесном проспекте пострадала девушка, сообщили в ГИБДД Карелии.

В Петрозаводске 27 декабря на Лесном проспекте в 21.20 водитель автомобиля KIA Cee’d совершил столкновение с Lada Granta.

В результате происшествия травмы получила 24-летняя девушка, пассажир автомобиля Lada. Обстоятельства ДТП устанавливаются.