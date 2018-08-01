В Петрозаводске строительные компании начали наказывать за обклеенные рекламой заборы

Владельцев зданий и сооружений в Петрозаводске привлекают к административной ответственности за ненадлежащее содержание фасадов и оград, сообщает мэрия.

Как отмечают в администрации, специалисты управления жилищного контроля проводят работу "по противодействию загрязнению стен зданий и ограждающих конструкций".

"Во время рейдов муниципальные инспекторы оценивают внешнее состояние фасадов нежилых зданий и сооружений: наличие граффити, несанкционированной рекламы и афиш, объявлений, надписей, повреждений окраски и наружного слоя. Нарушения правил благоустройства фиксируются при помощи фото- или видеосъемки, составляются акты осмотров, на основании которых принимаются решения о возбуждении дел об административных правонарушениях", - сказано в сообщении мэрии.

Некоторые владельцы строений исправляют выявленные инспекторами недостатки еще до заседания административной комиссии. В таких случаях, говорят в мэрии, наказание за нарушение смягчается.

"Собственник сооружения на улице Фурманова после получения уведомления от муниципального инспектора оперативно удалил со стен загрязнения, надписи и граффити. А одна из строительных компаний оперативно очистила обклеенное незаконной рекламой ограждение своей стройплощадки. Во время рассмотрения дел на заседании административной комиссии факты добровольного исправления нарушений были учтены, штрафы были заменены на предупреждения", - привели примеры в администрации.

После вступивших в силу изменений республиканского закона "Об административных правонарушениях" предусмотрена ответственность за допущение собственниками, владельцами нежилых зданий, строений, сооружений или уполномоченными ими лицами загрязнений, надписей, рисунков, на зданиях и ограждениях, равно как и за непринятие мер по поддержанию их должного внешнего вида, напомнили в мэрии.