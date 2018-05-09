В Петрозаводске студентку обокрали во время тренировки в спортзале

Полицейскими Петрозаводска раскрыта кража денег у студентки, сообщает МВД Карелии.

В полицию обратилась 21-летняя студентка с сообщением о краже денег. Девушка была на тренировке в одном изгородских спортивных залов. После занятий она обнаружила, что из ее кошелька, лежавшего в сумке, пропали 5 тысяч рублей. Никто из присутствующих в зале не признался в причастности, после чего потерпевшая написала заявление.

Полицейские установили подозреваемую. Ею оказалась сверстница заявительницы, которая также была на тренировке. Воспользовавшись тем, что в раздевалке никого нет, она забрала деньги и потратила их на собственные нужды. После того, как подозреваемая дала признательные показания, она возместила причиненный ущерб.

По факту кражи возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст.158 УК РФ.