В Петрозаводске студенты представили Любарскому игру «Карелополия»

Учащиеся Карельского филиала РАНХиГС презентовали мэру Петрозаводска Владимиру Любарскому придуманную ими игру.

Студенты презентовали мэру созданную ими настольную игру «Карелополия». Об этом рассказал в соцсети Владимир Любарский, подводя итоги встречи с учащимися Карельского филиала РАНХиГС.

«Эта разработка поможет повысить финансовую грамотность и узнать о культуре Карелии не только туристам, но и жителям республики. Причем играючи. Совсем недавно ребята представили свой проект на Всероссийском конкурсе социальных инициатив RAISE в Москве. „Карелополия“ победила в номинации „Лучшая проектная модель для масштабирования“. Интересная задумка!», — заявил Любарский.

В паблике авторов игры сообщается, что «Карелополия» — это настольная игра для всей семьи, которая может помочь развить финансовую грамотность и узнать интересные факты о Карелии. Она представляет собой игровое поле, состоящее из квадратов, которые проходят по кругу игроки. Квадраты разделены на активы. В качестве активов представлены достопримечательности и предприятия Карелии.