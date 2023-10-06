В Петрозаводске студенты техникума мерзли в ледяных аудиториях

Корпус Петрозаводского техникума городского хозяйства отключен от отопления из-за аварии на сетях.

Студентов Петрозаводского техникума городского хозяйства, проходящих обучение в строительном корпусе, сегодня, 9 октября, встретили холодные аудитории. Корпус остался без отопления. Об этом пишет «Фактор News».

Как выяснили журналисты в Минобразования и спорта Карелии, в настоящий момент у здания техникума рабочие пытаются устранить аварию на тепловой сети.

«В связи с этим все учебные группы, обучение которых связано с теоретическими занятиями в аудиториях, переведены в здание теоретического корпуса. Оно находится по тому же адресу», - пишет «Фактор News».

В каком случае студентам грозит перевод на дистанционное обучение, читайте здесь.