В Петрозаводске суд огласил приговор каратисту Кадашеву, избившему горожанина

Мировой суд признал спортсмена Джаваншира Кадашева виновным в умышленном причинении вреда здоровью жителю Петрозаводска.

Суд признал виновным каратиста Джаваншира Кадашева, избившего человека летом 2019 года, по части первой статьи 112 Уголовного кодекса Российской Федерации ("Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью") и назначил ему наказание в виде одного года и пяти месяцев ограничения свободы. Об этом "Столице на Онего" сообщила Елена Аскерова, представляющая в суде интересы потерпевшего.

В частности, суд запретил Кадашеву появляться в общественных заведениях, где торгуют спиртным, в период с 23 часов до шести утра.

Елена Аскерова заявила, что будет обжаловать решение мирового суда.

Напомним, 14 июля 2019 года в 4 часа утра в Петрозаводске у одного из развлекательных заведений на улице Московской старший из братьев Кадашевых, мастер единоборств, спортсмен-каратист Джаваншир Кадашев одним ударом отправил в нокаут 33-летнего петрозаводчанина, сломав ему челюсть в трех местах.

Джаваншир Кадашев является спортсменом, каратистом. У него есть брат Джахангир Кадашев, мастер боевых искусств, которого осудили как участника другой драки.

Расследование длилось почти год. За это время поменялось несколько дознавателей и следователей. Статью, по которой обвиняли фигуранта, переквалифицировали несколько раз.

Подробности криминальной истории были ранее опубликованы "Столицей на Онего".