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В Петрозаводске суд огласил приговор каратисту Кадашеву, избившему горожанина

Новости. Криминал
16:24, 09 Сентября 2020
фото: © pxhere.com
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Мировой суд признал спортсмена Джаваншира Кадашева виновным в умышленном причинении вреда здоровью жителю Петрозаводска.

Суд признал виновным каратиста Джаваншира Кадашева, избившего человека летом 2019 года, по части первой статьи 112 Уголовного кодекса Российской Федерации ("Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью") и назначил ему наказание в виде одного года и пяти месяцев ограничения свободы. Об этом "Столице на Онего" сообщила Елена Аскерова, представляющая в суде интересы потерпевшего.

В частности, суд запретил Кадашеву появляться в общественных заведениях, где торгуют спиртным, в период с 23 часов до шести утра.

Елена Аскерова заявила, что будет обжаловать решение мирового суда.

Напомним, 14 июля 2019 года в 4 часа утра в Петрозаводске у одного из развлекательных заведений на улице Московской старший из братьев Кадашевых, мастер единоборств, спортсмен-каратист Джаваншир Кадашев одним ударом отправил в нокаут 33-летнего петрозаводчанина, сломав ему челюсть в трех местах.

Джаваншир Кадашев является спортсменом, каратистом. У него есть брат Джахангир Кадашев, мастер боевых искусств, которого осудили как участника другой драки.

Расследование длилось почти год. За это время поменялось несколько дознавателей и следователей. Статью, по которой обвиняли фигуранта, переквалифицировали несколько раз.

Подробности криминальной истории были ранее опубликованы "Столицей на Онего".

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гриша
2020-09-09 17:56:56
Позор, потому люди и бегут из этого гадюшника, извините, не видя ни законов работающих, ни правды...
кир
2020-09-09 17:40:18
Это не приговор, а плевок в душу нашему человеку.
Generalus87
2020-09-09 17:02:46
Нет понятия «мировой суд», есть мировой судья и судебный участок мирового судьи. Пишите грамотно, либо не пишите вообще
Andrey+
2020-09-09 17:29:52
Generalus87, фактически судья "погладида по головке" преступника таким приговором! Чему потом удивляться высокому уровню насилия и низкому уровню безопасности в обществе при таких судебных решениях! Умышленно парню сломали челюсть в трех местах! УК предусматривает по этой статье до 3 лет лишения свободы! Я тоже думаю, что надо оглашать номер судебного участка и имя судьи!
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