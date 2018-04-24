В Петрозаводске суд оштрафовал перевозчика за срыв расписания

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Компании-перевозчики наказаны за нарушение расписания в Петрозаводске, сообщили в администрации города.
Мировым судом назначены административные наказания - три предупреждения и один административный штраф в размере 50 тысяч рублей.
Перевозчики наказаны за несоблюдение интервалов движения. Из трёх предупреждений два предъявлены компании ООО "АТП", которая занимается перевозками по маршрутам №№2, 5, 8. На неё же наложен административный штраф в размере 50 тысяч рублей.
Ещё одно предупреждение направлено в адрес ООО "АТП-2" за нарушение в работе 14-го маршрута. Судебные акты не вступили в силу.
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