В Петрозаводске суд оштрафовал перевозчика за срыв расписания

Компании-перевозчики наказаны за нарушение расписания в Петрозаводске, сообщили в администрации города.

Мировым судом назначены административные наказания - три предупреждения и один административный штраф в размере 50 тысяч рублей.

Перевозчики наказаны за несоблюдение интервалов движения. Из трёх предупреждений два предъявлены компании ООО "АТП", которая занимается перевозками по маршрутам №№2, 5, 8. На неё же наложен административный штраф в размере 50 тысяч рублей.

Ещё одно предупреждение направлено в адрес ООО "АТП-2" за нарушение в работе 14-го маршрута. Судебные акты не вступили в силу.