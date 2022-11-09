В Петрозаводске судят грабителя, который при задержании чуть не задавил полицейского

За грабежи петрозаводчанин отделался условным сроком, а за применение насилия в отношении представителя власти ему грозит до 5 лет колонии.

Судья петрозаводского городского суда Елена Семичева рассматривает уголовное дело 39-летнего жителя Петрозаводска Александра, официально не работающего. Он обвиняется в применении насилия в отношении полицейского, в связи с исполнением им своих должностных обязанностей.

Как ранее мы рассказывали, вечером 24 апреля двое сотрудников уголовного розыска Первомайского отдела полиции у дома на улице Лисицыной остановили автомобиль Кia, за рулем которого находился обвиняемый в совершении грабежей местный житель Александр. Поскольку к расследовавшему это уголовное дело следователю он не являлся, то был объявлен в розыск, который и осуществляли оперуполномоченные.

Мужчина проигнорировал просьбу полицейских выйти из машины и заблокировал дверцу. После этого, как рассказали в прокуратуре, он «ударил по газам» и едва не сбил одного из полицейских, пытавшихся заблокировать его автомобиль. Стремясь избежать наезда, оперуполномоченный успел запрыгнуть на капот иномарки, но вскоре упал на землю, получив травмяы. Все же стражам порядка тогда удалось задержать злоумышленника.

Как сообщили «Столице на Онего» в петрозаводском городском суде, за совершенные мужчиной два грабежа судья Елена Голяева приговорила его к 1 году 6 месяцам лишения свободы условно, с испытательным сроком 2 года. Приговор, который осужденный не обжаловал, вступил в законную силу.

Что касается предъявленного мужчине обвинения в применении насилия в отношении представителя власти, то максимальное наказание по этой статье Уголовного кодекса – до 5 лет лишения свободы.

Продолжение судебного процесса запланировано на 25 ноября.